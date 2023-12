Test Subject Complete is een platformspel gemaakt door Nitrome. Reis door een testlaboratorium en probeer te ontsnappen aan kwaadaardige wetenschappers! Deze platformgame plaatst je in een mysterieus, gevaarlijk laboratorium. De onderzoekers zijn van plan je voor het kwaad te gebruiken, en je moet door elk niveau navigeren om te ontsnappen. Val de andere proefpersonen aan om te overleven!Test Subject Complete is ontwikkeld door Nitrome. Elk niveau heeft verschillende uitdagingen. Het spel is tot op de dag van vandaag populair gebleven! Geniet van je avonturen hier op Poki! Speler 1Move - WASDAction - QPlayer 1Move - PijltjestoetsenActie - /Test Subject Complete is door Nitrome gemaakt als een flashgame en later in HTML5 geëmuleerd door AwayFL. Speel de andere flashgames van Nitrome op Poki:

Website: poki.com

