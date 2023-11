Mad Day 2 is een online racegame waarin je met je auto een 'gekke dag' vol schieten en springen doormaakt. Red Fluffy van buitenaardse indringers in Mad Day 2: Revenge! Je buitenaardse vriend is ontvoerd en vergiftigd. Nu moet je aangrijpende missies voltooien, waaronder Juggernaut, Gunner en Journeyman. Je kunt een proefrit maken met de Annihilator en Dark Fury voordat je ze aanschaft. Mad Truck Challenge Special is gemaakt door Smokoko. Ze creëerden ook de originele Mad Day, Monsters' Wheels Special en de nieuwe Car Eats Car: Winter Adventure.

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Mad Day 2. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.