OvO Classic is een arcade-platformspel waarin je deelneemt aan speedruns met behulp van een stickman-personage. Je doel is om zo snel mogelijk de vlag bij de finish te bereiken. Uw snelheid en efficiëntie bepalen uw succes en hoge score. Spring gewoon, spring tegen de muur en schuif je een weg door de levels! Als je het spel echt onder de knie wilt krijgen, combineer dan deze acties om extra kracht te krijgen! Je kunt direct na een glijbaan of een grondsprong hoger springen! Kun jij de snelste speedrunner zijn in OvO Classic? De besturing wordt in het spel weergegeven. Bewegen - pijltjes naar links/rechts Springen - spatiebalk Schuiven - pijl naar beneden OvO Classic is gemaakt door Dedra Games, een game-ontwikkelingsstudio gevestigd in Frankrijk. Speel hun andere spel op Poki: OvO DimensionsOvO Classic is gratis te spelen op Poki.OvO Classic is speelbaar op zowel je computer als mobiele apparaten zoals telefoons en tablets.

Website: poki.com

