Escape Underground

Een sfeervolle reis waarbij een robot een uitweg uit de ondergrond zoekt. Dit is een spel dat zich afspeelt in een donkere en sfeervolle omgeving. De hoofdpersoon, een robot, wordt door een buitenaardse schildwacht diep onder het aardoppervlak geworpen. Vanaf dat moment begint hij een uitweg te zoeken. Het zal echter niet gemakkelijk zijn, aangezien hij onderweg met talloze uitdagingen te maken krijgt. Deze robot beweegt van links naar rechts, springt over obstakels, klimt, duwt bepaalde objecten en lost allerlei puzzels op, door gebruik te maken van schakelaars, liften, lasers en andere wapens. Als hij contact maakt met een van de vallen, wordt hij onmiddellijk gedood en wordt hij teruggestuurd naar het vorige controlepunt. Buitenaardse schildwachten zullen hem vertragen en zelfs doden als ze onderweg worden opgemerkt. De reis mag dan kort zijn, maar het zou de moeite waard zijn.

