Stickman Escape is een puzzelplatformspel waarin je twee stickman-vrienden bestuurt die proberen te ontsnappen uit de faciliteit waarin ze zijn opgesloten. Het enige wat je hoeft te doen is de blauwe persoon te besturen en de blauwe sleutel te verzamelen, en de rode persoon over te nemen en de rode te pakken. sleutel. Simpel, toch? Nou, het is moeilijker dan je denkt. Er zijn bewakers, camera's, drones, lasers, vaten met zuur waarin je kunt vallen, en nog veel meer. Er zijn ook andere gevangenen die je kunt redden en de kostuums kunt ontgrendelen. Je kunt zelfs een groot aantal skins en accessoires ontgrendelen om het spel fris te houden. Vergeet niet het Lucky Wheel te bezoeken om wat gratis geld te verdienen terwijl je bezig bent. We weten dat je over de vaardigheden beschikt die nodig zijn om te ontsnappen. Go!Move - WASD- of pijltjestoetsenInteractie/gebruik - GSchakel van personage - FZoom uit - ZPause - ESCStickman Escape is gemaakt door PEGASUS. Speel hun andere spel op Poki: Stickman Go! Je kunt Stickman Escape gratis spelen op Poki. Stickman Escape kan op je computer worden gespeeld.

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Stickman Escape. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.