Parkmania is een parkeerspel waarin je kunt pronken met je rijvaardigheid. Het doel is simpel: breng uw auto naar de juiste parkeerplaats en parkeer tussen de lijnen. Maar naarmate je meer niveaus voltooit, worden de cursussen steeds moeilijker. En als je iets raakt met je auto terwijl je door de parcoursen rijdt, is het spel voorbij! Als je het parkeren van een gewone auto onder de knie hebt, zijn er talloze verschillende voertuigen om mee te rijden. Probeer eens een schoolbus, een vuilniswagen, een stretchlimousine of een raceauto te parkeren! Zijn jouw rijvaardigheid op de proef gesteld?

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Parkmania. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.