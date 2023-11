Just Park It 12 is het twaalfde deel van de klassieke parkeerreeks. Rijd met een enorme vrachtwagen door smalle straatjes vol obstakels en druk verkeer. Ga door het verkeer zonder de vrachtwagen te laten crashen, parkeer op de juiste plek en voltooi alle zorgvuldig ontworpen routes die op echte situaties lijken. Kun jij bewijzen dat jij de beste bent in het parkeren van voertuigen? Spelregels: Parkeer je voertuig zonder al je gezondheid te verliezen. Rem - Spatietoets Rijden - PijltjestoetsenOver de maker:Just Park It 12 is gemaakt door Brain Software. Bekijk hun andere games op Poki: Fortride: Open World, Extreme Off Road Cars, Monster Truck Shadow Racer, 2 Player City Racing, Extreme Off Road Cars 3: Cargo en Just Park It 11.

Website: poki.com

