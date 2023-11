Mekorama is een 3D-puzzelspel waarin je je kleine vriend moet helpen door elk van de vele breinbrekende niveaus te komen! Jij en je robotmaatje moeten de uitdagingen aangaan die voor je liggen, met wat lateraal denken, om deze moeilijke niveaus te verslaan! Elke puzzel is volledig 3D, dus je moet de camerahoek voortdurend bewegen om te proberen uit te vinden waar je heen moet! Verzamel de sterren in elke puzzel om ze echt te voltooien! Je kunt ook je eigen puzzels maken of levels spelen die door een aantal puzzelmeesters zijn gemaakt! Laten we eens kijken hoe wakker je bent!

Website: poki.com

