Sugar, Sugar 2 is een simulatiespel gemaakt door Bart Bonte. In het vervolg op het populaire Sugar, Sugar-spel probeer je zorgvuldig gemaakte puzzels op te lossen door suiker in koffiekopjes te zeven. Het is jouw taak om bruggen en goedgeplaatste lijnen te tekenen om elk graan te vangen. Elk niveau heeft een nieuwe, leuke uitdaging en de obstakels worden moeilijker naarmate het spel vordert. Concentreer je om elk gedetailleerd doel te bereiken en elk level te voltooien zonder de vloer te vervuilen. Gebruik je linkermuisknop of vinger om een ​​lijn te tekenen en vul de kopjes. Deze lijn fungeert als een muur of barrière om te voorkomen dat de suiker buiten het gewenste gebied valt.Sugar, Sugar 2 is gemaakt door Bart Bonte. Speel hun andere spellen op Poki: sugar-sugar-html5, Blue, Green en Factory Balls Forever

Website: poki.com

