Lands of Blight is een actie-avonturenspel waarin je de controle hebt over een personage dat elke paar seconden automatisch aanvalt, en je moet de voortdurende golven van monsters overleven. Loop gewoon door het gebied en val zoveel mogelijk monsters aan terwijl je probeert aan hun greep te ontsnappen. Je zult ervaring opdoen en een hoger niveau bereiken terwijl je je talloze vijanden neermaait, vergelijkbaar met andere rogue-lite- en rollenspellen. En elke keer dat je een level omhoog gaat, ontgrendel je een willekeurige kracht die de manier waarop je het spel speelt zal veranderen. Kies welke power-up je krijgt, want dit heeft consequenties. Bepaal de strategie voor de ontwikkeling van je held en zorg ervoor dat je alleen de beste krachten kiest om je de nacht door te helpen. Er zijn krachten zoals genezing, verhoogde aanvalskracht, grotere trefradius en zelfs opwindende spreuken zoals vuurbal en blikseminslag. Zorg ervoor dat je de kisten raakt om verrassende prijzen te ontgrendelen! Kun jij overleven tot het ochtendgloren in Lands of Blight? Bewegen - WASD- of pijltjestoetsen ESC - Pauzeren of hervatten Spatiebalk - Keuze accepteren Lands of Blight is gemaakt door 7Spot Games. Speel hun andere puzzelspellen op Poki: Ninja Mouse, Moving Truck: Bounty, Moving Truck: Construction, Moving Truck, Duo Survival, Duo Survival 2, Duo Vikings, Duo Vikings 2, Duo Vikings 3, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2 , ZOOM-BE 3, Truck Loader, Truck Loader 4 en Truck Loader 5 Je kunt Lands of Blight gratis spelen op Poki. Lands of Blight kan worden gespeeld op je computer en mobiele apparaten zoals telefoons en tablets.

Website: poki.com

