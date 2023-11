Truck Loader 3 is een puzzelspel waarin je de lading moet verzamelen en op een vrachtwagen moet laden. Je bestuurt een vorkheftruck om alle dozen te verzamelen die over het level verspreid zijn. Verzamel alle dozen om het level te voltooien. Soms is het nodig om op knoppen te drukken, aan hendels te trekken en nog veel meer, om de juiste manieren te vinden om de lading te verzamelen. Kun jij elk level in Truck Loader 3 voltooien? Ga naar links/rechts - A/DJump - WPak dozen op - Richt en tik/klik Truck Loader 3 is gemaakt door 7Spot Games, een Litouwse ontwikkelaar en uitgever van videogames. Ze hebben andere verslavende spellen op Poki: Duo Vikings 3, Duo Vikings 2, Duo Vikings, Duo Survival, Duo Survival 2, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2 en ZOOM-BE 3. Ze hebben ook vrachtwagenspellen zoals: Truck Loader 2 en vrachtwagenlader 5.

Website: poki.com

