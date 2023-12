Ninja Mouse is een puzzelplatformspel waarin jij een schattige muis bent die op zoek is naar voedsel. Infiltreer huizen en vind kaas door kasten, laden, kasten, banken, kluisjes en vrijwel alles waarmee je kunt communiceren te doorzoeken! Er zijn springpuzzels, obstakels, vallen en vooral slimme katten die wachten om je ter plekke op heterdaad te betrappen. Vermijd hun blik, tijd en plan je bewegingen goed, en sla toe wanneer niemand kijkt. Als je niet langs een kat kunt sluipen, spring dan en stap op zijn kop om hem te ontwapenen. Probeer zoveel mogelijk sterren te verzamelen, want als je alle 150 haalt, ontgrendel je een speciaal bonusniveau, en die verrassing zal je leuk vinden. En vergeet niet dat je een niveau kunt overslaan als je vastloopt. Heb jij de vaardigheden om elke ster en stukje kaas te verzamelen? Beweeg naar links/rechts - A/D of pijltjestoetsen Spring - W of Pijl omhoog Interactie - ENinja Mouse is gemaakt door 7Spot Games. Speel hun andere puzzelspellen op Poki: Moving Truck: Bounty, Moving Truck: Construction, Moving Truck, Duo Survival, Duo Survival 2, Duo Vikings, Duo Vikings 2, Duo Vikings 3, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2, ZOOM- BE 3, Truck Loader, Truck Loader 4 en Truck Loader 5 Je kunt Ninja Mouse gratis spelen op Poki. Ninja Mouse kan worden gespeeld op je computer en mobiele apparaten zoals telefoons en tablets.

Website: poki.com

