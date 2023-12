Blumgi Dragon is een schattig actiespel waarin je allerlei geweldige draken wordt die spannende arenagevechten aangaan tegen bomvijanden! De missie is om mede-draken te redden die door deze explosieve vijanden zijn gevangengenomen. De gameplay is eenvoudig: een enkele tik of klik vuurt een vuurbal af, terwijl een andere tik je naar de locatie van de vuurbal teleporteert. Het beste gedeelte? Werk samen met vrienden om samen je draken te besturen! Ben je klaar om de ultieme drakenmeester te worden?

Website: poki.com

