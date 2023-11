Slime Road is een op niveaus gebaseerd, met verf gevuld vaardigheidsspel waarin je door kleurrijke hoepels springt om edelstenen te verdienen. Het is gemaakt door smakelijkepill, die ook Sling Drift, Pick Me Up, Spill It en meer maakte. Aan het einde van de weg stuiter je op de roos voor extra punten. Ga rustig de Slime Road af in dit snelle actie-springavontuur! Dit kleurrijke behendigheidsspel zal je zeker urenlang vermaken. In Slime Road op Poki brengt elk level een nieuwe, met slijm gevulde uitdaging die je kunt overwinnen! Pijltjestoetsen - MoveSlime Road is gemaakt door smakelijke pil, gevestigd in de VS. Ze zijn ook de makers van Sling Drift, Pick Me Up, Spill It en meer.

Website: poki.com

