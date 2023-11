Eentje maar? is een cool behendigheidsspel waarbij je moet richten en je bal in een beker moet schieten om door te gaan naar het volgende niveau. Hoe meer muren je gebruikt om je bal tegenaan te laten stuiteren, hoe hoger je comboscore wordt! In slechts één? op Poki worden de niveaus steeds moeilijker en moeilijker met meer obstakels, dus wees voorzichtig, want je hebt maar één leven om mee te spelen! Het spel is ontwikkeld als HTML5-spel, wat betekent dat je Just One? op zowel je desktop als mobiele browser! Besturing: Schiet - Sleep en klik met de muis Over de maker: QKY games is de maker van dit verslavende spel. Ze zijn ook de maker van Stickjet Challenge op Poki.

