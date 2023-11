A Small World Cup is een grappig voetbalspel voor twee spelers. Je team bestaat alleen uit een lappenpop die je tegen de bal moet slaan om een ​​doelpunt te scoren. Een kleine wereldbeker is gemaakt door Rujo Games. In dit spel ontmoet de populaire titel 'Mutilate a Doll' voetbal, waardoor hilarische situaties kunnen ontstaan. Kies ervoor om de oefenmodus te spelen of om voor het WK te spelen. Selecteer de moeilijkheidsgraad, kies een team en baan je een weg door het toernooi. Zorg ervoor dat je de Golden Goal-modus eens bekijkt. In deze modus is het scoren van 1 doelpunt voldoende om te winnen en door de toernooifasen te gaan. Maar pas op, je tegenstander heeft ook maar 1 doelpunt nodig. Sla je personage tegen de bal en scoor je een weg naar de finale. Kun jij een Small World Cup winnen? Kies een speler - Klik met de linkermuisknop Sleep een speler - Cursor Een Small World Cup is gemaakt door Rujo Games, een maker gevestigd in Milaan, Italië.

Website: poki.com

