Soccer Skills World Cup is een 3D-sportspel waarmee je onderweg actievolle voetbaltoernooien kunt spelen. Speel snelle, realistische online voetbalwedstrijden tegen de computer of tegen echte mensen, en leid je favoriete team naar de overwinning! Kies een nationaal voetbalteam, doorloop de rondes van de kwartfinales en halve finales tot de grote finale van het kampioenschap! Ongeacht of je het voetbal of voetbal noemt, je zult dol zijn op dit uitdagende spel. Het plaatst je midden in de actie en brengt je beste vaardigheden naar voren. Sleep eenvoudig uw vinger of muis in de richting waarin u wilt bewegen. Als je loslaat, schop je de bal. De intensiteit van uw weerstand heeft invloed op de snelheid van uw speler, evenals op de kracht van uw trappen. Met Soccer Skills World Cup kun je inworpen, hoekschoppen, overtredingen en strafschoppen uitvoeren! Ben je klaar om 's werelds beroemdste voetbalteam te worden? Sleep je vinger in de richting waarin je wilt bewegen. Als je loslaat, schop je de bal. De intensiteit van je weerstand heeft zowel invloed op je snelheid als op je kracht. Soccer Skills World Cup is een sportspel gemaakt door Radical Play. Speel hun andere verslavende sportspellen op Poki: Soccer Skills Euro Cup en Soccer Skills Champions LeagueJa, alle Soccer Skills-spellen hebben een multiplayer-modus waarmee je wedstrijden tegen echte mensen kunt spelen. Je kunt Soccer Skills World Cup gratis spelen op Poki.Soccer Skills World Cup kan worden gespeeld op uw computer en mobiele apparaten zoals telefoons en tablets.

Website: poki.com

