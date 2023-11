Neem het op tegen grote voetbalkampioenen! Met dit sportspel kun je 1-tegen-1 en 2-tegen-2 wedstrijden en toernooien spelen. Er zijn een tiental Europese teams met twee sterspelers. In de Party-modus kun je je aansluiten bij een vriend of tegen elkaar spelen. Probeer elk team te verslaan in Heads Arena: Euro Soccer! Speel de spelmodus "Will Grigg Mode" en hoor de voetbalfans het virale gezang "Will Grigg's on fire" zingen elke keer dat je scoort als Will Grigg tegen Bastian Schweinsteiger in de wedstrijd tussen Noord-Ierland en Duitsland!

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Heads Arena: Euro Soccer. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.