Speel het spel 'Let Will Grigg Play!' en grijp je kans om Will Grigg te spelen tegen de Wales-superster Gareth Bale en hoor de voetbalfans het virale gezang 'Will Grigg's on fire' zingen elke keer dat je scoort als Will Grigg. Als we een score van 100.000 scoren virtuele "Grigg Goals" zouden we de aandacht van Noord-Ierland manager Michael O'Neill kunnen trekken en hem ervan kunnen overtuigen Will Grigg eindelijk het EK 2016 te laten spelen!

Website: poki.com

