Golfinity is een arcade-minigolfspel waarbij je door de obstakels van elk niveau gaat om de vlag in de hole te bereiken. Je richt en meet de slagkracht door met de muis te slepen. Om te winnen moet je nauwkeurig zijn op de stuithoeken en de kracht die je in de bal stopt. Er is ook een eindeloze modus met meerdere moeilijkheidsgraden om uit te kiezen als je de bal liever zo lang mogelijk wilt slaan! Wees voorzichtig met nutteloze slagen in de eindeloze modus, want je verliest gezondheidspunten als je het gat mist. Ben je klaar om hole-in-ones te slaan? Golfinity is gemaakt door MHP Indie Labs. Dit is hun eerste spel op Poki! Je kunt Golfinity gratis spelen op Poki. Golfinity kan gespeeld worden op je computer en mobiele apparaten zoals telefoons en tablets.

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Golfinity. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.