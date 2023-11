Basket & Ball is een basketbalspel als geen ander. Door de sport- en puzzelgenres te combineren, dwingt het spel je om creatieve manieren te bedenken om de bal in de basket te krijgen! Het is jouw taak om de basketbal te laten stuiteren en te scoren door een grote verscheidenheid aan natuurkundige puzzels te doorlopen. Verzamel voldoende bonussen voordat je de bal laat zinken in Basket & Ball! Hoe hoog kun jij scoren? Stuiterende bal - Linkermuisknop of SpaceMove - Pijltjestoetsen Basket & Ball is gemaakt door Sun Temple. Dit is hun eerste spel op Poki!

Website: poki.com

