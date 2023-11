Tank Trouble is een online tankspel waarin je door een doolhof rijdt en raketten op je vijanden afvuurt. In Tank Trouble neem je het op tegen slimme legergeneraals op doolhofachtige slagvelden. In de Solo-modus sta je tegenover Laika, een oorlogsmeester. Je kunt ook een of twee vrienden uitdagen in multiplayer-oorlogsvoering. Er verschijnen speciale items om je een voorsprong te geven op je vijanden, zoals raketten, strooibommen of een dubbel kanon. Zorg er altijd voor dat raketten niet tegen de muren stuiteren, waardoor je eigen tank wordt gedood. In de Solo-modus bestuur je je tank met de pijltjestoetsen. Je fotografeert met ruimte. Rijd door het doolhof om je vijanden te vinden en schiet vanaf een opslagpunt voordat ze hun kanon op jou richten. In de multiplayer-modus speelt speler 1 met "WASD"-toetsen om te rijden en "Q" om te schieten. Speler 2 gebruikt de pijltjestoetsen en de spatiebalk. Speler 3 kan met de muis spelen. Tank Trouble is gemaakt door het Deense bedrijf Mads Purup. Speel Tank Trouble gratis online op Poki. Poki is de grootste online speeltuin. Elke maand spelen meer dan 30 miljoen gamers online op Poki. Wil je nog meer leuke games ontdekken? Bekijk de Poki-homepage met onze nieuwste spellen of begin je ontdekkingstocht op onze pagina Populaire spellen. Als je Tank Trouble graag speelt, zul je ook genieten van Clash Of Armor of een van deze andere Tankspellen.

Website: poki.com

