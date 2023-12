Tank Trouble is een online tankspel waarin je door een doolhof rijdt en raketten op je vijanden afvuurt. In Tank Trouble neem je het op tegen slimme legergeneraals op doolhofachtige slagvelden. In de Solo-modus sta je tegenover Laika, een oorlogsmeester. Je kunt ook een of twee vrienden uitdagen in multiplayer-oorlogsvoering. Er verschijnen speciale items die je een voorsprong geven op je vijanden, zoals raketten, strooibommen of een dubbel kanon. Zorg er altijd voor dat raketten niet tegen de muren stuiteren, waardoor je eigen tank wordt gedood.

Website: tanktrouble.com

