Bubble Trouble 3 is een arcade bubble shooter-spel dat ook wel Bubble Struggle wordt genoemd. Je doel is om alle ballen op het scherm op te blazen met je vertrouwde harpoen. Ga recht onder een bel staan ​​om je harpoen naar boven te schieten en zie hoe de bel zich vermenigvuldigt. Laat nu de nieuw tevoorschijn gekomen bubbels knallen, die zich opnieuw zullen vermenigvuldigen totdat ze klein genoeg zijn om volledig te worden vernietigd. Let erop dat je koste wat het kost de bubbels ontwijkt, want als een bubbel je raakt, verlies je de ronde. Er is een modus voor 2 spelers in het derde deel, dus je kunt nu samen met je vrienden van deze ervaring genieten. Deze klassieke flashgame zal zeker nostalgisch aanvoelen. Bubble Trouble 3 is gemaakt door Kresimir Cvitanovic, een game-ontwikkelaar gevestigd in Kroatië. Speel hun andere legendarische spellen op Poki: Bubble Trouble, Bubble Trouble 2 Je kunt Bubble Trouble 3 gratis spelen op Poki. Bubble Trouble 3 kan worden gespeeld op je computer en mobiele apparaten zoals telefoons en tablets.

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Bubble Trouble 3. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.