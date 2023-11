Shift om naar de eerste plaats te drijven! In dit spannende racespel kun je rallyauto's op kronkelende parcoursen besturen. In de eerste twee races zul je het opnemen tegen een paar zeer bekwame tegenstanders. Ga als eerste over de finish om drie sterren te verdienen en het volgende nummer te ontgrendelen!

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Shift to Drift. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.