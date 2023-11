Super Falling Fred is een gratis online webgame en de nieuwste release in de "Fred Series", gemaakt door Dedalord. Je speelt dit spel door te proberen zo lang mogelijk te vallen en te voorkomen dat je voorwerpen raakt die op je pad komen. Door obstakels te ontwijken met je toetsenbord, verdien je in de loop van de tijd punten. Net als in Running Fred zijn er eindeloze hoeveelheden beloningen te verdienen, hoe verder je valt. Hoe speel je? Je kunt je personage bewegen door de pijltjestoetsen op je toetsenbord te gebruiken om obstakels te vermijden. Vermijd vooral dat je de schedel van je personage raakt. Door munten te verzamelen tijdens je val kun je speciale power-ups kopen of nieuwe personages inschakelen. Welke personages zijn beschikbaar? - Fred- Ogama B. Ladder - Haward Sparks - Zombie Fred - Jamie Prince - Martin Castor - Outragious B. - Crash T. Dummy- M. Gandalfi- Mental Dude- Emotika DivaZijn er cheatcodes? We zijn niet op de hoogte van cheatcodes. Als je een cheatcode kent, stuur ons dan een bericht dat we hier kunnen delen. Wie heeft Super Falling Fred gemaakt? Dedalord is de maker van Super Falling Fred, dat deel uitmaakt van de grotere Fred-serie. Ze hebben ook Running Fred en Skiing Fred gecreëerd! De makers zijn gevestigd in Argentinië, Zuid-Amerika.

Website: poki.com

