Baan je een weg door grotten en tunnels in Super Speeder! In elk Super Speeder-spel beland je in een wervelende caleidoscoop van gevaren en 3D-tunnels. Speel Super Speeder om barrières te ontwijken met alleen je verstand en je toetsenbord! Super Speeder online is de ultieme 3D-singleplayer-ervaring. Wil je je reactiesnelheid testen? Speel Super Speeder nu online en breng je vaardigheden tot het uiterste! Er is maar één manier om aan die barrières te laten zien wie de baas is, dus speel Super Speeder op Poki om te pronken met die ultrascherpe reacties! Besturing: Pijltjestoetsen - Omhoog, omlaag, naar links en naar rechts Spatiebalk - Pauzeren / herstarten Tips en trucs: - Probeer anticipeer op gevaren en bereid u er vroegtijdig op voor. - Sommige barrières zullen bewegen, dus zorg ervoor dat je vóór bent waar ze zullen zijn. - Super-Speeder ziet er snel uit, maar je hebt genoeg tijd om elk obstakel te ontwijken. Over de maker: Super Speeder is gemaakt door de Britse studio Deer Cat Games, die ook Wave Rider en Tunnel Rush heeft gemaakt.

