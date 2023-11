Heb jij het in je om door de diepe zee te navigeren? Wiebel en zwem je een weg door grotten, koralen en meer om het einde te bereiken en door te gaan naar het volgende niveau. Zorg ervoor dat je niet de bodem (of de bovenkant) raakt, waardoor je onderwateravontuur eindigt. Bediening: Spatiebalk - Beweeg op en neer Over de maker: Wave Rider is gemaakt door Deer Cat Games, gevestigd in Groot-Brittannië. Ze zijn ook de bedenker van Tunnel Rush en Super-Speeder.

Website: poki.com

