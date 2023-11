Running Fred is een actiespel met meerdere spelmodi gemaakt door Dedalord. Kun jij de controle over onze gekke held Fred overnemen terwijl hij rent voor zijn leven? Met Running Fred heb jij de controle over Fred terwijl hij zich een weg baant door kastelen en meer. Maar pas op! Er loert gevaar om Fred tot in zijn bloederige kern te verpletteren. Speel Running Fred op Poki en ervaar meerdere spelmodi: avontuur, uitdaging en eindeloos overleven! Bediening: Pijltjestoetsen - Verplaats Fred Over de maker: Running Fred is gemaakt door Dedalord, een studio gevestigd in Argentinië. Zij zijn de makers van de Fred-serie, waaronder Falling Fred, Skiing Fred, Clicker Fred en meer. Technologie: Dedalord heeft de klassieke Running Fred-spellen geüpdatet naar een HTML5-build die je nu gratis online op Poki kunt spelen!

Website: poki.com

