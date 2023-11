Udder is een eindeloos hardloopspel met koeienthema, gemaakt door Esthetician Labs. Maak je klaar om te moooooooove in Udder op Poki! Kijk hoe ver uw koe kan rennen zonder te vallen. Het is uiergekte om je evenwicht te moeten bewaren terwijl de koe steeds sneller rent. Speel Udder in je browser en behaal een nieuwe topscore. Hoe verder je komt, hoe groter je bonus zal zijn in Udder op Poki. Besturing: Elke toets - Run Over de maker: Uier is gemaakt door Esthetician Labs, gevestigd in de VS. Ze zijn ook de maker van Crazy Platez.

Website: poki.com

