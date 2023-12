Cat's Party is een op fysica gebaseerd behendigheidsspel waarin je als kat alleen in de donkere stad bent en probeert zijn weg te vinden naar de veiligheid van andere katachtige metgezellen. Er is een kattenfeestje op het dak en het is jouw taak om het te bereiken. Versleep uw cursor of vinger en laat deze los om de kat omhoog te laten vliegen. Houd je vast aan vensterbanken, platforms, pijpen en eigenlijk alles waar je je aan kunt vastklampen - en spring hoger! Wees voorzichtig, want de weg naar de top is geen makkie: je zult te maken krijgen met bewegende obstakels, verdwijnende platforms en onvriendelijke mensen die je van hun balkon zullen duwen. Zorg ervoor dat u de voedselstukken opraapt die overal verspreid liggen, zodat u coole huiden voor uw kat kunt kopen! Deel Cat's Party met je vrienden en houd het feest levend! Sleep je cursor of vinger en laat hem los om de kat omhoog te laten vliegen. Bereik het terrasfeest bovenaan zonder eraf te vallen. Cat's Party is gemaakt door Sakkat Studio. Ze hebben nog veel meer denk- en managementspellen op Poki: It's Story Time!, Sweet Run, James Gun, Crush It!, Ground Digger, Throw It Higher! en DescentJe kunt Cat's Party gratis spelen op Poki. Cat's Party kan worden gespeeld op je computer en mobiele apparaten zoals telefoons en tablets.

