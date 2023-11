Double Dodgers is een behendigheidsspel waarbij je je personage moet navigeren terwijl je over een gevaarlijk trottoir loopt, terwijl je een spel speelt op je mobiele telefoon! Beweeg van links naar rechts om de obstakels te ontwijken die je in de weg staan, en spring met het personage op je telefoon om te overleven. Bestuur beide personages tegelijkertijd zonder te vallen om een ​​hoge score te behalen! Je kunt een heleboel verschillende skins voor je telefoon ontgrendelen door te spelen. Kun jij je een weg door de straten dubbel ontwijken? Besturing: Bewegen - pijltjestoetsen / wasdOver de maker: Double Dodgers is gemaakt door Pelican Party. Ze staan ​​bekend om Nugget Royale en Ducklings.io, beide speelbaar hier op Poki!

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Double Dodgers. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.