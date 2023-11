12 MiniBattles is een partygame voor meerdere spelers waarin je het tegen je vrienden opneemt in lokale wedstrijden. Ben je klaar om de strijd aan te gaan? Trommel een vriend op en kijk wie er als beste uit de bus komt in dit leuke multiplayerspel met 12 individuele minigames die je kunt overwinnen. Je krijgt willekeurig een gevecht om te zien wie scherp kan blijven en de ultieme kampioen van alle 12 MiniBattles kan worden! 12 MiniBattles is gemaakt door Shared Dreams Studio. Speel hun andere spel op Poki: MiniBattles

Website: poki.com

