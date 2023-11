One More Dash, het vervolg op One More Line, is een behendigheidsspel van SMG Studios waarin je van ring naar ring moet rennen om te zien hoe ver je kunt komen. Denk jij dat jij het in je hebt om One More Dash, het bedrieglijk eenvoudige spel van sprinten en timing, te overwinnen? Met meer dan 200 onstuimige missies om te voltooien, stelt het tweede deel van de One More-gameserie niet teleur. Je doel is eenvoudig: ren snel van cirkel naar cirkel om je ronde voort te zetten. Let goed op je timing! Raak de vaste delen en je dashboard is klaar! Bediening: Ruimte - streepje Over de maker: One More Dash is het derde deel van de One More-serie van SMG Studios, gevestigd in Melbourne, Australië. De serie bestaat verder uit One More Line en One More Bounce. Ze zijn ook de makers van Super One More Jump, Thumb Drift en meer.

