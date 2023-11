One More Line is een casual arcadespel waarin je ziet hoe lang je rij kan groeien! Dit zeer verslavende spel met één knop, gemaakt door SMG Studios, zal je vaardigheden en timing op de proef stellen. Speel One More Line op Poki en zie hoe gek je lijn kan zijn. Houd uw spatiebalk op precies het juiste moment ingedrukt om uw lijn van punt naar punt te zwaaien. Ren echter over de zijkanten en je lijn is voorbij! Bedrieglijk eenvoudig en toch ongelooflijk uitdagend: speel One More Line op Poki vandaag nog. Besturing: Spatie - Vasthouden om te zwaaien Over de maker: One More Line is het derde deel van de One More-serie van SMG Studios, gevestigd in Melbourne, Australië. De serie bestaat verder uit One More Dash en One More Bounce. Ze zijn ook de makers van Super One More Jump, Thumb Drift en meer.

