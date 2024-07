Tap Tricks is een arcade-skatespel ontwikkeld door Gesinimo Games. Behoud je sprong en laat hem op het juiste moment los om trucs en figuren te lanceren! Laat de stroom van het spel de overhand nemen in dit explosieve skateboardavontuur. Ga je gang en demonstreer de kracht van je skate! Houd het scherm ingedrukt en tik erop om acties te activeren. Tap Tricks is gemaakt door Gesinimo Games. Dit is hun eerste spel op Poki!

Website: poki.com

