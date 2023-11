Linebacker Alley is een populair American Football-spel op internet, gemaakt door Tony Corbin. Hoewel het spel een eenvoudige gameplay heeft, is het al heel lang erg populair. In lineback Alley is het doel om door de verdedigingslinies van je tegenstander te breken en een touchdown te scoren. Elke keer dat je een touchdown scoort, betreed je een nieuw niveau met meer tegenstanders die je proberen aan te pakken. Het spel begint met een tutorial om je vertrouwd te maken met de besturing en de speciale power-ups die beschikbaar zijn. Vanaf dat moment is het aan jou om zoveel mogelijk touchdowns te maken! Beweeg naar links - Pijl-links. Beweeg naar rechts - Pijl-rechts. Dash vooruit - Pijl-omhoog. Draaien - STony Corbin heeft de Linebacker Alley-serie gemaakt. Naast Linebacker Alley heeft hij ook Linebacker Alley 2 gemaakt, dat ook beschikbaar is op Poki.

Website: poki.com

