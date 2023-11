4th and Goal 2019 is de online American Football-game, gemaakt door Tony Corbin. In dit spel speel je de quarterback van je voetbalteam en moet je de calls maken om touchdowns te scoren en deze om te zetten. Kies verschillende zetten uit het speelboek om een ​​prachtige passspel op te zetten, of probeer een paar meter voor jezelf te veroveren en een ander spel op te zetten. Kies verstandig je plays uit het speelboek, zodat je andere spelers kunt deblokkeren om een ​​try te scoren en te proberen er een teamprestatie van te maken! Bewegen - Pijltjestoetsen Passen/Spelen - A/S/D Boost - W Snapball - Spatiebalk Menunavigatie - Mouse4th en Goal 2019 zijn gemaakt door Tony Corbin. Het maakt deel uit van de 4th and Goal-serie die in 2009 begon. Tony Corbin heeft sindsdien ook verschillende American Football-spellen gemaakt, zoals Linebacker Alley en Linebacker Alley 2, die ook beschikbaar zijn op Poki!

Website: poki.com

