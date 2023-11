4th and Goal 2023 is een American Football-game waarin je een professionele quarterback bent die je team naar de overwinning leidt. In het nieuwste deel van de geliefde serie staan ​​gloednieuwe teams, strategieën en teamopstellingen in je speelboek. Als quarterback van je voetbalteam moet je de beslissingen nemen om touchdowns te scoren en deze om te zetten. Kies verstandig je plays uit het speelboek, zodat je andere spelers kunt deblokkeren om een ​​try te scoren, en er een teamprestatie van kunt maken! Maak grote hits, scoor touchdowns en kies toneelstukken gemaakt door huidige en voormalige middelbare school-, universiteits- en profvoetballers! Kies verschillende zetten uit het speelboek om een ​​prachtige passspel op te zetten, of probeer een paar meter voor jezelf te veroveren en een ander spel op te zetten. Neem deel aan één kampioenswedstrijd, vecht je een weg door een Playoff-toernooi en bereid je voor op de volgende Super Bowl in 4th and Goal 2023! Wees de quarterback van je voetbalteam en voer de oproepen om touchdowns te scoren en deze te converteren. Kies verschillende moves uit het speelboek om een ​​prachtige passplay op te zetten, of probeer een paar meter voor jezelf te pakken en een nieuwe play op te zetten. Move - PijltjestoetsenPass/Play - A/S/DBoost - WSnap ball - SpatiebalkMenunavigatie - Muis4th en Doel 2023 is gemaakt door Glowmonkey. Speel hun andere sportspellen op Poki: Linebacker Alley, Linebacker Alley 2, 4th-and-goal-2013, 4th-and-goal-2014, 4th and Goal 2018, 4th and Goal 2019, 4th and Goal 2020, en 4th and Goal 2021, en 4e en Doel 2022! 4e en doelpunt is een uitdrukking in het voetbal die aangeeft dat de afstand tussen de scrimmagelijn en de eindzone minder dan tien meter bedraagt, wat betekent dat het team enkele meters verwijderd is van een touchdown. Als een team op de 4e plaats staat, betekent dit dat ze streven naar een touchdown. Je kunt 4th en Goal 2023 gratis spelen op Poki. 4th en Goal 2023 kunnen worden gespeeld op je computer en mobiele apparaten zoals telefoons en tablets.

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan 4th and Goal 2023. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.