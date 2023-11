Linebacker Alley 2 is het tweede deel in de populaire Linebacker Alley-serie. Het is een American Football-spel, gemaakt door Tony Corbin. In Linebacker Alley 2 is het doel om de verdedigingslinies van je tegenstander te doorbreken en een touchdown te scoren. Elke keer dat je een touchdown scoort, betreed je een nieuw niveau met meer tegenstanders die je proberen aan te pakken. In deze versie kun je niet alleen de steeg gebruiken, maar kun je ook rondom het veld rennen. Het spel heeft 14 niveaus. Bewegen - Pijltjestoetsen Boost - W Spin - STony Corbin heeft de Linebacker Alley-serie gemaakt. Naast Linebacker Alley 2 heeft hij ook Linebacker Alley gemaakt, die ook beschikbaar is op Poki.

