Footballwars.online is een actievolle IO-voetbalgame voor meerdere spelers, gemaakt door ERIGATOHISHIMA. Zet je voetbalhelm en -pads op en bereid je voor op het spel. Footballwars.online combineert de sportiviteit en gratie van American football met het leuke, chaotische gevoel van een IO-game. Je doel is simpel: de bal naar de eindzone brengen en een touchdown scoren! Het team met de meeste punten aan het einde van het spel wint. Speel Footballwars.online gratis op Poki en laat zien dat jij het in je hebt om een ​​NFL-ster te zijn! Bediening: Muis - Beweeg Over de maker: Footballwars.online is gemaakt door ERIGATOHISHIMA, gevestigd in Japan.

Website: poki.com

