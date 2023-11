La Petite Avril is een schattig platformspel gemaakt om een ​​klein meisje te helpen zich voor te bereiden op haar leven! Elk niveau vertegenwoordigt een andere tijd in Avrils leven en het is jouw taak om haar te helpen alle uitdagingen en moeilijkheden te overwinnen waarmee ze te maken krijgt. Help haar te ontsnappen aan enge wezens, vlieg over allerlei obstakels en krijg onderweg de hulp van een paar vrienden! Kun jij Avril helpen alle moeilijkheden te overwinnen?

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan La Petite Avril. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.