Photogram Lovers Surprise is een aankleedspel gemaakt door Idea Studios. Je vriendin verliest in de liefde, maar ze kan nog steeds winnen in het leven! Zet haar frons op zijn kop met een complete meidendag en help haar haar vriendje te vergeten. Maak haar gezicht schoon, veeg haar oude make-up af en geef haar een complete make-over. Help je vriend dan aan een manicure en kleed je goed aan voor het verrassingsfeestje. Kun jij je vriendin helpen het mooiste meisje van het feest te worden? Gebruik je muiscursor om objecten te selecteren, slepen en verplaatsen. Photogram Lovers Surprise is gemaakt door Idea Studio. Speel hun andere spel Just Married! Home Deco op Poki gratis!

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Photogram Lovers Surprise. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.