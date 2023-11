Princesses Emergency Room is een aankleedspel gemaakt door Idea Studios. Sluit je aan bij het team van artsen in het ziekenhuis en help al deze prinsessen met hun noodsituaties! Een onhandige val, een verkoudheid... Dit is de kans om je vaardigheden te tonen! Zorg ervoor dat de prinsessen een geweldige make-over krijgen en het ziekenhuis er beter dan ooit uitzien!Gebruik je muiscursor om objecten te selecteren, slepen en verplaatsen.Princesses Emergency Room is gemaakt door Idea Studio. Speel gratis enkele van hun andere spellen op Poki: Eliza Mall Mania, Just Married! Home Deco, Mijn perfecte bruiloft, eenhoorns-verjaardagsverrassing, Ellie en Ben: Date Night, Miruna's Adventure: Filter Mania, Celebrity BFFs Festival Fun, Ellie's Surprise Birthday Party, Van prinses tot influencer, Love Finder-profiel, ollie-goes-to -school, Photogram Lovers Surprise, Princess Prank Wars Makeover, Princess Tomboy Street Art, Superhero Look Alike Contest, Traveling Guide Curly, Twins Adventures: Attic Surprise, Villain Quinn: My Drawing Portfolio en Your Love Calculator Princess Emergency Room is speelbaar op je desktop en gratis op je mobiele telefoon op Poki: Princesses Emergency Room

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Princesses Emergency Room. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.