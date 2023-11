Eliza Mall Mania is een aankleedspel gemaakt door Idea Studios. Help Eliza bij het kiezen van haar outfits voor het Mall Mania-project. Verken elk niveau van het winkelcentrum en kies op elke verdieping de beste combinaties van tops, broeken, schoenen, accessoires en kapsels. Kun jij Eliza helpen de mooiste fashionista van de stad te worden? Gebruik je linkermuisknop om kapsels en kledingstukken te selecteren. Eliza Mall Mania is gemaakt door Idea Studios. Ze hebben leuke spellen op Poki zoals Your Love Calculator, Photogram Lovers Surprise en Just Married! Home-deco!

Website: poki.com

