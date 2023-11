Princess Tomboy Street Art is een 2D-aankleedspel gemaakt door Idea Studios. Jij bent verantwoordelijk voor het helpen van je team prinsessen om hun meest glamoureuze zelf te worden en tegelijkertijd de ondergrondse ziel van hun buurt te vertegenwoordigen. Van bedrukte t-shirts tot wijde trainingsbroeken met quotes, je bent helemaal vrij om te ontdekken wat het betekent om jong en hip te zijn. Ga je gang en kom bij ons zitten: wij zijn het coole team! Spelregels: Gebruik je linkermuisknop om kapsels en kledingstukken te selecteren. Over de maker: Princess Tomboy Street Art is gemaakt door Idea Studios. Speel hun andere spellen op Poki: Photogram Lovers Surprise, Love Finder Profile, Just Married! Home Deco, van prinses tot influencer en BFF's van beroemdheden Festivalplezier.

Website: poki.com

