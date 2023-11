Pipes is een puzzelspel gemaakt door Infinity Games. In dit spel moet je langs leidingen bewegen om een ​​gesloten circuit te voltooien zodat het water in de planten kan stromen. Klik op de pijpen om ze te draaien! Dit spel heeft een heleboel niveaus en de moeilijkheidsgraad loopt behoorlijk snel op! Lukt het jou om alle niveaus te voltooien? Muisklik - Draai een pipePipes is gemaakt door Infinity Games. Je kunt Pipes in je browser of op je mobiel spelen zonder iets gratis op Poki te installeren of te downloaden.

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Pipes. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.