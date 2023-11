Hospital Stories: Doctor Basketball is een grappig simulatiespel waarin je op de ziekenboeg van een basketbalteam werkt en je teamleden opereert. Heb je altijd al een gekke dokter willen zijn? Spring dan in dit spel en geniet van de belachelijke reeks minigames waarin je te maken krijgt met over-the-top medische aandoeningen van een eigenzinnig team en hun dierbaren. Patiënten vullen met ketchup, bijlen verwijderen, wonden herstellen, kaarsen op littekens laten druppelen, puistjes uitknijpen, littekens slaan met worstjes(?) en meer. Lukt het jou om alle niveaus te voltooien? De eed van Hippocrates is nog nooit zo aangetast. Gebruik je muis of vinger om met de patiënt te communiceren of gebruik een van de medische hulpmiddelen. Ziekenhuisverhalen: Doctor Basketball is gemaakt door WeDoYouPlay. Speel hun andere creatieve en vermakelijke spellen op Poki: hospital-Series-doctor-soccer, hospital-Series-doctor-rugby, Nonogram, Words Emoji en Sugar Eyes. Je kunt Hospital Stories: Doctor Basketball in je browser of op je mobiel spelen zonder te installeren of iets gratis downloaden op Poki.

