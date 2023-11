In dit snelle first-person shooter-spel met intense actie kruip je in de schoenen van een maffia-huurmoordenaar en vecht je om de macht tegen andere maffia-huurmoordenaars, terwijl je je doelwitten uitschakelt met een reeks wapens. Je ontvangt aan het begin van elke missie je doelbriefing, met de locatie van je moord in een enorme, chaotische stad. Naast het elimineren van je doelwitten, moet je voortdurend uitkijken naar meedogenloze vijanden van strijdende maffiabendes. Bewijs dat je de ultieme gangster bent door je missies tot in de perfectie te voltooien, de hoogste moordaantallen te behalen en de beste professionele huurmoordenaar van de stad te worden. Maak naam in Gangster Contract Mafia Wars!

Website: poki.com

