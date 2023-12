Stroop je mouwen op en leg je kaarten neer! Urban Rival is een echt origineel, gratis verzamelkaartspel. Het is een behendigheids- en strategiespel waarmee je je eigen bende kunt creëren en andere spelers kunt uitdagen in snelle en hevige gevechten. De spellen zijn eenvoudig maar intens en in slechts een paar minuten kun je heel Clint City beheersen door je Pillz-, Fury- en blufvaardigheden goed te gebruiken! Urban Rivals is een online virtueel ruilkaartspel voor meerdere spelers. De game bevat meer dan 2.000 personages met verschillende zeldzaamheden en vaardigheden die je kunt ontdekken, verzamelen en verbeteren door live te vechten tegen spelers van over de hele wereld.

Website: urban-rivals.com

